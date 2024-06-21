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Мочалов Афанасий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мочалов Афанасий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7261
Роль персоны
Отец
Дата события
29.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мещанин
Н.П. приписки кратко
Казанская губерния, г. Чистополь
Дата крещения
29.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Мочалов Петр Афанасьевич
Отец - Мочалов Афанасий Иванович, мещанин (Казанская губерния, г. Чистополь)
Мать - Мочалова Агрипина Матвеевна
Воспр. - Буслаева Мария Максимовна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Земляков Иван Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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