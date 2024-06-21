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Паров Григорий Дементиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Паров Григорий Дементиевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7260
Роль персоны
Отец
Дата события
28.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
28.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Паров Павел Григорьевич
Отец - Паров Григорий Дементиевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Парова Екатерина Стефановна
Воспр. - Ковшова Татьяна Викторовна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Норкин Яков Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Упом. - Ковшов Виктор Спиридонович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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