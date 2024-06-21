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Филиппов Георгий Филиппович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Филиппов Георгий Филиппович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7259
Роль персоны
Отец
Дата события
28.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
новокрещенный башкир
Н.П. приписки кратко
????
Дата крещения
28.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Филиппова Мария Георгиевна
Отец - Филиппов Георгий Филиппович, новокрещенный башкир (????)
Мать - Филиппова Ирина Яковлевна
Воспр. - Брылкин Семен Кузьмич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Мартынова Татьяна Филипповна, дочь мастерового (Симский завод)
Упом. - Мартынов Филипп Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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