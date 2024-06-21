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Напалкова Василиса Никаноровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалкова Василиса Никаноровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7257
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
28.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Заварзина Мария Петровна
Отец - Заварзин Петр Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Заварзина Мария Никаноровна
Воспр. - Горбунов Петр Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Напалкова Василиса Никаноровна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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