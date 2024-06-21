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Сычева Агрипина Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сычева Агрипина Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7256
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена обывателя
Н.П. приписки кратко
Златоустовский уезд ???? вол. д. Саткинская пристань
Дата крещения
28.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Васькина Агрипина Георгиевна
Отец - Васькин Георгий Тихонович, запасной рядовой (Златоустовский уезд ???? вол. д. Саткинская пристань)
Мать - Васькина Анастасия Ивановна
Воспр. - Васькин Иван Тихонович, сельский обыватель (Златоустовский уезд ???? вол. д. Саткинская пристань)
Воспр. - Сычева Агрипина Петровна, жена обывателя (Златоустовский уезд ???? вол. д. Саткинская пристань)
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