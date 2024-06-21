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Уренцев Николай Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцев Николай Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7255
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Твердышева Казарма д.
Дата крещения
28.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Саблин Павел Васильевич
Отец - Саблин Василий Капитонович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Саблина Анна Петровна
Воспр. - Парова Елена Ильинична, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Уренцев Николай Алексеевич, мастеровой (Твердышева Казарма д.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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