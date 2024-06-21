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Назарова Пелагея Никаноровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Назарова Пелагея Никаноровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7253
Роль персоны
Мать
Дата события
23.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Назарова Агрипина Сергеевна
Отец - Назаров Сергей Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Назарова Пелагея Никаноровна
Воспр. - Жукова Вера Ермолаевна, жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Мызгин Кузьма Михайлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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