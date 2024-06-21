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Селиверстова Екатерина Стефановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Селиверстова Екатерина Стефановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7252
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена солдата
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Хорькова Евфросиния Аристарховна
Отец - Хорьков Аристарх Леонтьевич, запасной унтер офицер (Симский завод)
Мать - Хорькова Мария Стефановна
Воспр. - Селиверстова Екатерина Стефановна, жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Томилин Сергей Васильевич, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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