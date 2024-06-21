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Решетова Евдокия Емельяновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Решетова Евдокия Емельяновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7250
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
22.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Горшкова Агрипина Николаевна
Отец - Горшков Николай Федорович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Горшкова Гликерия Емельяновна
Воспр. - Горшков Иван Федорович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Решетова Евдокия Емельяновна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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