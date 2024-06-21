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Косарев Григорий Трофимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Косарев Григорий Трофимович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7249
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
20.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Сунцов Павел Васильевич
Отец - Сунцов Василий Всеволодович, потомственный почетный гражданин (????)
Мать - Сунцова Вера Елпидифоровна
Воспр. - Воейкова Надежда Ивановна, дочь мещанина (Самара г.)
Воспр. - Косарев Григорий Трофимович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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