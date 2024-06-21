Косарев Григорий Трофимович
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Косарев Григорий Трофимович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 7249
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 20.06.1902
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- мастеровой
- Н.П. приписки кратко
- Симский завод
- Дата крещения
- 20.06.1902
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
- Полная запись
- Урожд. - Сунцов Павел Васильевич
Отец - Сунцов Василий Всеволодович, потомственный почетный гражданин (????)
Мать - Сунцова Вера Елпидифоровна
Воспр. - Воейкова Надежда Ивановна, дочь мещанина (Самара г.)
Воспр. - Косарев Григорий Трофимович, мастеровой (Симский завод)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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