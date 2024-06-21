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Шашкова Надежда Игнатьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашкова Надежда Игнатьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7247
Роль персоны
Мать
Дата события
18.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
18.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Шашков Павел Васильевич
Отец - Шашков Василий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Шашкова Надежда Игнатьевна
Воспр. - Шашков Алексей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шашкова Евфросиния Васильевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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