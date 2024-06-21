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Чевардин Иван Поликарпович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардин Иван Поликарпович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7246
Роль персоны
Отец
Дата события
15.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Чевардина Агрипина Ивановна
Отец - Чевардин Иван Поликарпович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Чевардина Стефанида Павловна
Воспр. - Нечаев Федор Александрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Нечаева Ксения Александровна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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