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Воробьева Александра Леонтьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Воробьева Александра Леонтьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7244
Роль персоны
Мать
Дата события
11.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
11.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Воробьева Анна Викторовна
Отец - Воробьев Виктор Петрович
Мать - Воробьева Александра Леонтьевна
Воспр. - Масленникова Агрипина Ивановна, жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Томилин Сергей Васильевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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