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Мызгин Гаврил Иларионович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мызгин Гаврил Иларионович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7242
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
10.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Воронова Анна Яковлевна
Отец - Воронов Яков Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Воронова Федора Максимовна
Воспр. - Зайцева Мария Николаевна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Мызгин Гаврил Иларионович, мастеровой (Симский завод)
Упом. - Зайцев Николай Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
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