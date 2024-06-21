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Горшков Федор (незак. ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Федор (незак. ?)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7240
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
08.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Горшков Федор (незак. ?)
Мать - Горшкова Евдокия Семеновна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Власов Григорий Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Князева Анна Иустиновна, дочь мастерового (Миньярский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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