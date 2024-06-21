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Родионова Александра Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Родионова Александра Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7239
Роль персоны
Мать
Дата события
03.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
03.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Родионова Клавдия Ивановна
Отец - Родионов Иван Филиппович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Родионова Александра Андреевна
Воспр. - Марков Дмитрий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Родионова Анна Филипповна, дочь мастерового (Симский завод)
Упом. - Родионов Филипп Миронович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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