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Лобанов Данил Капитонович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лобанов Данил Капитонович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7238
Роль персоны
Отец
Дата события
03.06.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
сын отставного солдата
Н.П. приписки кратко
Уфимская губерния, Уфимский уезд Казанская вол. с. Баскаково
Дата крещения
03.06.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Лобанов Дмитрий Данилович
Отец - Лобанов Данил Капитонович, сын отставного солдата (Уфимская губерния, Уфимский уезд Казанская вол. с. Баскаково)
Мать - Лобанова Елизавета Антоновна
Воспр. - Баранов Василий Корнилиевич, мещанин (Вятская губерния, г. Нолинск)
Воспр. - Баранова Елизавета Гаврилиевна, дочь мещанина (Вятская губерния, г. Нолинск)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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