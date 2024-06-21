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Козлов Иван Григорьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козлов Иван Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7235
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Козлов Иван Григорьевич
Отец - Козлов Григорий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Козлова Елена Андреевна
Воспр. - Козлов Семен Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шапошникова Наталья Андреевна, дочь мастерового (Симский завод)
Упом. - Шапошников Андрей Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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