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Кузнецов Павел Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецов Павел Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7234
Роль персоны
Отец
Дата события
26.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Кузнецов Иван Павлович
Отец - Кузнецов Павел Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Кузнецова Пелагея Николаевна
Воспр. - Еремина Анна Николаевна, вдова солдата (Симский завод)
Воспр. - Кузнецов Георгий Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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