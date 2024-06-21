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Волкова Марина Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волкова Марина Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7233
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
25.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Усков Георгий Дмитриевич
Отец - Усков Дмитрий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Ускова Наталья Васильевна
Воспр. - Волкова Марина Ивановна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Мызгин Андрей Иларионович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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