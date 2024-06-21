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Ширшова Елена Никитична

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ширшова Елена Никитична
Тип записи
о рождении
Номер записи
7228
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Ширшова Елена Никитична
Отец - Ширшов Никита Евфимович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Ширшова Мария Александровна
Воспр. - Быков Иван Александрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Быкова Анна Александровна, дочь мастерового (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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