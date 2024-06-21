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Пупков Иван Григорьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пупков Иван Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7227
Роль персоны
Отец
Дата события
19.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
19.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Пупкова Клавдия Ивановна
Отец - Пупков Иван Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Пупкова Наталья Ивановна
Воспр. - Мурзин Василий Михайлович, крестьянин (Усть-Катав с.)
Воспр. - Ширшова Анастасия Флоровна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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