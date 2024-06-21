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Горшкова Ксения Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Ксения Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7224
Роль персоны
Мать
Дата события
18.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
18.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Горшкова Елена Андреевна
Отец - Горшков Андрей Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Горшкова Ксения Михайловна
Воспр. - Горшкова Стефанида Алексеевна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Тимаков Иван Арсениевич, запасной рядовой (Симский завод)
Упом. - Горшков Алексей Васильевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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