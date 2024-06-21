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Норкина Елизавета Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Норкина Елизавета Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7223
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
18.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Решетова Елена Ивановна
Отец - Решетов Иван Петрович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Решетова Евдокия Матвеевна
Воспр. - Норкина Елизавета Петровна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Шепелев Леонтий Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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