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Бострем Мария Григорьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Бострем Мария Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7221
Роль персоны
Мать
Дата события
14.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
14.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Бострем Елена Германовна
Отец - Бострем Герман Иванович, коллежский ассесор, горный инженер (????)
Мать - Бострем Мария Григорьевна
Воспр. - Соколова Александра Августовна, вдова статского советника (????)
Воспр. - Тиме Герман Августович, статский советник (????)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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