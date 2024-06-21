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Прытков Павел Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Прытков Павел Петрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7219
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
09.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Прытков Николай Петрович
Отец - Прытков Петр Филиппович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Прыткова Евдокия Александровна
Воспр. - Прытков Павел Петрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Прыткова Дарья Михайловна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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