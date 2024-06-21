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Пердаков Павел Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пердаков Павел Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7218
Роль персоны
Отец
Дата события
08.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Пердакова Елена Павловна
Отец - Пердаков Павел Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Пердакова Агрипина Поликарповна
Воспр. - Кузнецов Василий Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Ларионова Наталья Андреевна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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