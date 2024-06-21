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Шашкова Мария Алексеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашкова Мария Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7217
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Шашкова Мария Алексеевна
Отец - Шашков Алексей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Шашкова Анна Николаевна
Воспр. - Киселева Анна Капитоновна, жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Шашков Семен Васильевич, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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