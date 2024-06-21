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Гудкова Мария Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гудкова Мария Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7215
Роль персоны
Мать
Дата события
06.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Гудков Николай Максимович
Отец - Гудков Максим Максимович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Гудкова Мария Николаевна
Воспр. - Кузнецова Александра Петровна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Напалков Лавр Николаевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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