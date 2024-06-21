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Егоров Федор Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Егоров Федор Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7212
Роль персоны
Отец
Дата события
03.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Уфимская губерния, Уфимский уезд с. Шемяково
Дата крещения
03.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Егорова Пелагея Федоровна
Отец - Егоров Федор Матвеевич, крестьянин (Уфимская губерния, Уфимский уезд с. Шемяково)
Мать - Егорова Анна Прокопьевна
Воспр. - Горшков Александр Ильич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Тихонова Ирина Прокопьевна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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