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Горшкова Пелагея Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Пелагея Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7211
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
01.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Горшкова Пелагея Дмитриевна
Отец - Горшков Дмитрий Стефанович, запасной унтер офицер (Симский завод)
Мать - Горшкова Елена Николаевна
Воспр. - Горшков Игнатий Кузьмич, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Козлова Елизавета Семеновна, дочь мастерового (Симский завод)
Упом. - Козлов Семен Николаевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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