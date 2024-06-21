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Утина Анна Яковлевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Утина Анна Яковлевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7210
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.05.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
01.05.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Саблин Афанасий Васильевич
Отец - Саблин Василий Петрович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Саблина Сигклитикия Лавровна
Воспр. - Напалков Захарий Тихонович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Утина Анна Яковлевна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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