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Салов Павел Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Салов Павел Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7202
Роль персоны
Отец
Дата события
17.04.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
17.04.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Салов Иван Павлович
Отец - Салов Павел Федорович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Салова Анастасия Гавриловна
Воспр. - Сорокин Иван Евлдокимович, отставной бомбардир (Симский завод)
Воспр. - Тараканова Татьяна Гавриловна, жена солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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