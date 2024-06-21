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Титова Татьяна Павловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Титова Татьяна Павловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7201
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.04.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена обывателя
Н.П. приписки кратко
Саткинский завод
Дата крещения
17.04.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Напалков Анатолий Александрович
Отец - Напалков Александр Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Напалкова Мария Павловна
Воспр. - Кузовников Сергей Николаевич, потомственный почетный гражданин (????)
Воспр. - Титова Татьяна Павловна, жена обывателя (Саткинский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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