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Морозов Федор Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Морозов Федор Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7200
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.04.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд д. Малинова
Дата крещения
16.04.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Селезнева Ирина Ивановна
Отец - Селезнев Иван Александрович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Селезнева Марфа Ивановна
Воспр. - Горшкова Прасковья Алексеевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Морозов Федор Георгиевич, запасной рядовой (Костромская губерния, Юрьевецкий уезд д. Малинова)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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