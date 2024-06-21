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Масленникова Дарья Дементиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленникова Дарья Дементиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7198
Роль персоны
Мать
Дата события
14.04.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
14.04.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Масленникова Александра Андреевна
Отец - Масленников Афанасий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Масленникова Дарья Дементиевна
Воспр. - Масленников Иван Иванович, запасной ефрейтор (Симский завод)
Воспр. - Масленникова Евгения Яковлевна, жена мастерового (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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