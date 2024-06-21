Ламанова Александра Андреевна
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Ламанова Александра Андреевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 7197
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 12.04.1902
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- дочь коллежского ассесора
- Н.П. приписки кратко
- ????
- Дата крещения
- 12.04.1902
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
- Полная запись
- Урожд. - Разсомахин Василий Кузьмич
Отец - Разсомахин Кузьма Дмитриевич, крестьянин (Вятская губерния, Малмыжский уезд Ватуклинская вол. д. Нуркан)
Мать - Разсомахина Евдокия Васильевна
Воспр. - Гилев Григорий Николаевич, коллежский секретарь (????)
Воспр. - Ламанова Александра Андреевна, дочь коллежского ассесора (????)
Упом. - Ламанов Андрей Максимович, коллежский ассесор (????)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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