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Разсомахина Евдокия Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Разсомахина Евдокия Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7197
Роль персоны
Мать
Дата события
12.04.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
12.04.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Разсомахин Василий Кузьмич
Отец - Разсомахин Кузьма Дмитриевич, крестьянин (Вятская губерния, Малмыжский уезд Ватуклинская вол. д. Нуркан)
Мать - Разсомахина Евдокия Васильевна
Воспр. - Гилев Григорий Николаевич, коллежский секретарь (????)
Воспр. - Ламанова Александра Андреевна, дочь коллежского ассесора (????)
Упом. - Ламанов Андрей Максимович, коллежский ассесор (????)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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