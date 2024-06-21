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Масленников Василий Елисеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Василий Елисеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7196
Роль персоны
Отец
Дата события
12.04.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
12.04.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Маслеников Василий Васильевич
Отец - Масленников Василий Елисеевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Масленникова Анастасия Евфимовна
Воспр. - Сулимова Анастасия Ивановна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Ширшов Федор Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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