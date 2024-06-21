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Оссовский Иосиф Мартынович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Оссовский Иосиф Мартынович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7195
Роль персоны
Отец
Дата события
11.04.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
младший фельдшер
Н.П. приписки кратко
????
Дата крещения
11.04.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Оссовская Стефанида Иосифовна
Отец - Оссовский Иосиф Мартынович, младший фельдшер (????)
Мать - Оссовская Стефанида Тихоновна
Воспр. - Курдаков Сергей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Трошина Пелагея Иларионовна, жена мастерового (Казарма лд.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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