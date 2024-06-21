Симбирцев Григорий Николаевич
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Симбирцев Григорий Николаевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 7194
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 09.04.1902
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- мастеровой
- Н.П. приписки кратко
- Симский завод
- Дата крещения
- 09.04.1902
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
- Полная запись
- Урожд. - Симбирцева Александра Васильевна
Отец - Симбирцев Василий Николаевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Симбирцева Елена Ивановна
Воспр. - Зайцева Екатерина Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Симбирцев Григорий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Упом. - Зайцев Иван Потапович, мастеровой (Симский завод)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно