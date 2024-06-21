Симбирцева Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимбирцева Александра Васильевна

Симбирцева Александра Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Симбирцева Александра Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7194
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.04.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.04.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Симбирцева Александра Васильевна
Отец - Симбирцев Василий Николаевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Симбирцева Елена Ивановна
Воспр. - Зайцева Екатерина Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Симбирцев Григорий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Упом. - Зайцев Иван Потапович, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close