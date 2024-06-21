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Осокин Василий Данилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Осокин Василий Данилович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7193
Роль персоны
Отец
Дата события
09.04.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
09.04.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Осокин Александр Васильевич
Отец - Осокин Василий Данилович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Осокина Прасковья Ивановна
Воспр. - Комлев Василий Александрович, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Осокина Прасковья Даниловна, дочь мастерового (Симский завод)
Упом. - Осокин Данил Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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