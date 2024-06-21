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Шепелев Евфим Флорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шепелев Евфим Флорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7190
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.04.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
07.04.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Хрипунов Иван Васильевич
Отец - Хрипунов Василий Филиппович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Хрипунова Анастасия Флоровна
Воспр. - Шепелев Евфим Флорович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шепелева Мария Ивановна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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