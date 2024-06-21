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Леонов Петр Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Леонов Петр Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7189
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.04.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.04.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Лаптев Георгий Сергеевич
Отец - Лаптев Сергей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Лаптева Олимпиада Андреевна
Воспр. - Лаптева Наталья Сергеевна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Леонов Петр Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Упом. - Лаптев Сергей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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