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Нечаев Иван Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Нечаев Иван Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7184
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.04.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
02.04.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Гордеев Федор Кузьмич
Отец - Гордеев Кузьма Викторович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Гордеева Пелагея Ивановна
Воспр. - Буслаева Евгения Михайловна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Нечаев Иван Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
Упом. - Буслаев Михаил Романович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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