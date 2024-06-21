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Кузнецова Серафима Стефановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецова Серафима Стефановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7182
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.03.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
28.03.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Решетова Мария Дмитриевна
Отец - Решетов Дмитрий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Решетова Мария Ивановна
Воспр. - Кузнецова Серафима Стефановна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Паров Александр Петрович, мастеровой (Симский завод)
Упом. - Кузнецов Стефан Иосифович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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