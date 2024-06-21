Мартынова Агрипина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынова Агрипина Николаевна

Мартынова Агрипина Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мартынова Агрипина Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7181
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.03.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
27.03.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Тюрин Иван Николаевич
Отец - Тюрин Николай Матвеевич, запасной унтер офицер (Симский завод)
Мать - Тюрина Анастасия Николаевна
Воспр. - Мартынова Агрипина Николаевна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Тюрин Алексей Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Упом. - Мартынов Николай Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close