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Рудакова Елизавета Филипповна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рудакова Елизавета Филипповна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7180
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.03.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.03.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Кузнецов Иван Петрович
Урожд. - Кузнецова Мария Петровна
Отец - Кузнецов Петр Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Кузнецова Феодосия Никаноровна
Воспр. - Кузнецова Елизавета Дмитриевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Рудаков Василий Филиппович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Рудакова Елизавета Филипповна, дочь мастерового (Симский завод)
Упом. - Рудаков Филипп Никанорович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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