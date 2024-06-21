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Тюрин Гаврил Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тюрин Гаврил Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7179
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.03.1902
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
24.03.1902
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.10
Полная запись
Урожд. - Тюрин Гаврил Васильевич
Отец - Тюрин Василий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Тюрина Ирина Гавриловна
Воспр. - Нечаев Иван Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Нечаева Анна Федотовна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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